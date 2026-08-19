Каждое десятое место исчезнет?: какие профессии ИИ уничтожит первым в ближайшие годы?

Около 30% всех рабочих мест в России сталкиваются с риском влияния искусственного интеллекта, однако угроза полной автоматизации остается минимальной. К такому выводу пришел заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников, передаёт газета "Ведомости".

«Примерно каждое 10-е рабочее место подвержено высокому риску, а каждое третье — значимому», — следует из исследования «Риски внедрения ИИ для занятости в России».

ИИ пока не заменяет людей массово, но меняет структуру задач. Главной мишенью технологий становятся офисные служащие, рутинный ввод данных и первичная обработка документов. При этом макроэкономического эффекта от внедрения нейросетей в масштабах всей страны пока нет, отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Исследователи отмечают, что рынок труда трансформируется: спрос смещается в сторону специалистов, умеющих управлять ИИ-инструментами, а не конкурировать с ними.

Отметим, в преддверии Восточного экономического форума Центр макроэкономических исследований Сбербанка представил масштабное исследование о влиянии генеративного ИИ на рынок труда. На фоне исторически низкой безработицы (2,1%) и острого дефицита кадров резерв рабочей силы практически исчерпан.

«Безработица находится на историческом минимуме — 2,1%. За 10 лет она снизилась во всех возрастных группах», — отмечается в исследовании. ИИ становится ответом на вызовы экономики: внедрение GenAI способно увеличить производительность труда на 1,2 п.п. Исследование показывает, что спрос смещается от рутинных навыков к компетенциям работы с нейросетями. Доля вакансий с требованиями к GenAI выросла в 5 раз, охватив не только IT, но и маркетинг, дизайн и SMM. Рынок входит в фазу структурной перестройки: доля вакансий с высоким уровнем автоматизации снизилась до 24,1%, а вакансии с «аугментацией» (усилением человека машиной) выросли до 23,6%. Появляются новые роли: AI-тренеры, промпт-инженеры и разработчики AI-агентов.