Серверы подорожали на четверть: как бум искусственного интеллекта разогнал цены на «железо»

В первом полугодии 2026 года средняя стоимость одного типового сервера в России выросла примерно на 25%, или на 500 000 рублей без учета НДС. Об этом свидетельствуют данные компании Yadro, основанные на мониторинге закупок по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, сообщает газета "Ведомости".

По оценке архитектора решений департамента пресейла «Инфосистемы Джет» Александра Селянинова, серверы российских производителей подорожали в среднем на 35%. Сейчас средний сервер от Yadro стоит около 2 млн руб.. Представитель производителя объяснил тенденцию удорожанием компонентной базы во всем мире. На это накладывается повышенный спрос со стороны дата-центров, которым требуются мощности для обучения нейросетей.

«Компонентная база дорожает не только в России, но и по всему миру», — пояснил представитель Yadro. Эксперты отмечают, что из-за санкций доступ к западному оборудованию ограничен, а параллельный импорт увеличивает логистические издержки, что дополнительно разгоняет ценник для конечного заказчика.