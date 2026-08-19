Трамп с оптимизмом оценивает шансы на мирную сделку по Украине — FT

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает перспективы достижения мирной сделки по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По данным издания, США продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью завершения конфликта, передаёт РИА Новости.

Москва готова принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для новых переговоров, заявил ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, препятствий для этого нет.

Президент России Владимир Путин отметил, что после завершения горячей фазы на иранском треке Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине. Российская сторона готова обсуждать все вопросы, поднятые на переговорах в Анкоридже в августе 2025 года.