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«Трамп снова заговорил о мире»: как слова США отправили российские акции в рост на 3%

Российский рынок акций, просевший в начале дня вслед за консолидацией, к началу основной сессии устремился вверх, переписав вчерашний максимум. Индекс МосБиржи во вторник, 18 августа, прибавил почти 3%, закрывшись на отметке 2148 п.

Возобновлению роста способствовало улучшение геополитического фона: президент США выразил оптимизм по поводу мирного урегулирования на Украине. Позже ситуацию прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув серьёзность возможного визита переговорщиков Уиткоффа и Кушнера.

Дополнительную поддержку рынку оказало сочетание дорожающей нефти и дешевеющего рубля. В целом у инвесторов наблюдается желание найти любой повод для возобновления подъёма. Если новостной фон хотя бы не ухудшится, индикаторы способны сохранить восходящую динамику с целью выхода к круглой отметке 2200 пунктов. При этом индекс удержал важную локальную поддержку в районе 2085 п. после ухода ниже неё в моменте.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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