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«Поликлиника вместо кино»: в Иркутске на месте «Чайки» построят современный детский медцентр

Строительство новой детской поликлиники на месте снесенного кинотеатра «Чайка» запланировано на 2027–2029 годы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями региона.

Новое медучреждение разместится на земельном участке на улице Терешковой. Проект уже разработан и сейчас проходит стадию доработки. Поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену, к ней прикрепят не менее 10 тысяч детей.

«Развитие первичного звена — это фундамент всей системы здравоохранения», — подчеркнул Игорь Кобзев.

В структуре учреждения предусмотрены информационно-аналитическое, профилактическое отделения, а также отделения неотложной помощи и организации медпомощи в образовательных учреждениях. Для юных пациентов обустроят комфортные зоны ожидания, а диагностический блок оснастят кабинетами УЗИ, рентгеном и стоматологией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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