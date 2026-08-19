«Парковка по цене квартиры»: новые правила строительства взвинтят цены на машино-места в Москве

В Москве вступили в силу новые правила расчета числа парковочных мест при проектировании жилых комплексов. Согласно постановлению правительства города №2118-ПП, обеспеченность паркингом вырастет примерно в два раза. Это положительно скажется на жителях, но приведет к росту расходов девелоперов, которые попытаются переложить затраты не только на покупателей паркинга, но и квартир, сообщает "Коммерсант".

Теперь норматив зависит от площади жилья: для квартир до 70 кв. м предусмотрено 0,8 места, от 70 до 100 кв. м — 1,2, свыше 100 кв. м — уже 1,6. Для комплекса на тысячу небольших квартир потребуется минимум 800 машино-мест, что соответствует премиум-классу.

Ранее расчет велся исходя из коэффициента автомобилизации (257 машин на 1 тыс. жителей) и доступности метро, что давало всего 400–600 мест на тысячу квартир. Сейчас обеспеченность составляет около 200 мест в «массовке» и 500 в бизнесе.

По оценке Nikoliers, после вступления правил в старых границах Москвы обеспеченность может вырасти вдвое, а в массовом сегменте — на 270%. На фоне дефицита предложения цены стремительно растут: средняя стоимость машино-места в открытой экспозиции достигла 6,9 млн руб. (+84% за год). В экономклассе цена выросла до 2,1 млн руб., в комфорте — до 3,2 млн руб., в бизнес-классе — до 4,7 млн руб. Несмотря на это, спрос остается высоким: за полгода продано 6,5 тыс. мест (-11%), тогда как продажи квартир упали на 32%.