Рассрочка с защитой: Минстрой и ЦБ хотят сделать покупку квартиры без ипотеки безопасной

Минстрой совместно с Центробанком подготовил законопроект, который должен урегулировать механизм долгосрочных рассрочек по договорам долевого участия (ДДУ). Документ опубликован для общественного обсуждения, сообщает "Коммерсант".

«Законопроект выводит практику рассрочек из теневого поля», — пояснили в пресс-службе регулятора. Суть инициативы: после ввода дома в эксплуатацию квартира будет переходить в собственность дольщика, но до полной выплаты долга оставаться в залоге у девелопера. Сейчас покупатели часто платят напрямую застройщику уже после сдачи дома, не являясь собственниками, что создает риск потери денег при банкротстве компании.

Согласно документу:

Дата последнего платежа не должна превышать 3 лет с момента ввода дома в эксплуатацию.

При систематических просрочках застройщик может потребовать досрочного возврата всей суммы, но проценты не могут превышать 20% годовых.

Информация о рассрочке будет отражаться в кредитной истории покупателя.

Девелоперы смогут продавать в рассрочку без согласия банка-кредитора не более 25% от общей площади проекта.

Эксперты поддерживают инициативу. По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, установление понятных правил сделает этот инструмент безопасным.

Отметим, еще в 2025 году в ЦБ предупреждали о рисках «серой» рассрочки при покупке недвижимости. По словам главы департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой, девелоперы находят способы обходить требования закона 214-ФЗ, который подразумевает оформление рассрочки только на строящееся жилье.

«По закону, если дом уже сдан, рассрочку оформить нельзя — можно взять жильё сразу за всю сумму или в кредит», — пояснила она. Однако участники рынка оформляют предварительные договоры купли-продажи, предлагая беспроцентные платежи на срок до 10 лет. Это противоречит логике строительства: жилые здания не возводятся десятилетиями, поэтому такая схема несет риски для покупателя.