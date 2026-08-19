Спрос на аренду жилья в Петербурге на концерты Канье Уэста вырос в семь раз

После анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10–11 октября спрос на аренду жилья в городе вырос в семь раз, сообщили в сервисе «Суточно.ру». Средняя стоимость аренды на эти даты составляет 4 530 рублей за сутки, что на 18% выше, чем две недели назад.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что цены не стали заоблачными: разница с обычными выходными 3–4 октября составляет всего 7%, а средняя цена на 26% ниже, чем летом. Средняя продолжительность бронирования сократилась вдвое — с шести до трёх суток, что подтверждает краткосрочный визит гостей.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии в центре, недалеко от метро, с Wi-Fi, отдельными спальными местами, стиральной машиной и парковкой. На даты концертов забронировано около 70% вариантов.