Доллар бьет рекорды 2025 года на фоне дефицита валюты

В первой половине этой недели курс доллара на межбанковском рынке поднялся до 85,44 руб. — это максимум с сентября 2025 г. Как отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», от майских минимумов (70,5 руб.) курс доллара укрепился к рублю на 15 руб., или на 20%.

«Мы видим, что рубль активно и почти без коррекций сдает позиции четыре последние недели. Очевидно, что это является следствием как нехватки валюты, так и повышенного спроса на нее. Хотя ставка по юаням RUSFAR_CNY остается ниже 1%, что не указывает на нехватку валюты на внутреннем рынке», — поясняет эксперт.

Из недавней статистики ЦБ видно, что валютные инструменты второй месяц подряд продолжают заметно обгонять консервативные рублевые инструменты в доходности. Вклады в рублях за июль принесли 1,1% доходности, равно как и в июне. А фонды денежного рынка, как и в июне, показали доходность около −1,2%. Валютные вложения за июль принесли доходность 2,6% (евро), 2,8% (доллар) и 3,1% (юань). Обесценение рубля в августе усиливает эту тенденцию.

«Обычные граждане любят покупать валюту в периоды укрепления рубля и потом продают ее, когда курс рубля слабеет. Это нормальная практика. Например, в июне россияне совершили чистые покупки наличной валюты на 54,9 млрд рублей, в мае — на 52,2 млрд, в апреле — 51,8 млрд. В совокупности за три месяца II квартала — на 158,9 млрд рублей, и это самый высокий результат с весны 2022 года. Всего за I полугодие физические лица купили валюты на 523 млрд руб.», — приводит данные Потавин.

Примечательно здесь то, что в предыдущие периоды граждане были чистыми продавцами наличной валюты, то есть продавали ее в больших объемах, чем покупали: на 82,7 млрд рублей в 2023 году, на 413,4 млрд рублей в 2024 году и на 67,4 млрд — в 2025 году. Если сопоставить, что с начала года объем наличных в обращении уже вырос на 2,3 трлн руб. и чистые покупки валюты в объеме около 0,5 трлн руб., то получаем, что более 20% от суммы выведенных наличных средств могло бы уйти в валюту.

«Неделей ранее ЦБ РФ объяснил, с чем было связано ослабление рубля в июле. В июльском выпуске обзора "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП" Банк России пишет: основным фактором ослабления рубля стало ухудшение условий торговли: в июле с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Дополнительное давление на рубль оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка, которые обычно являются нетто-продавцами валюты», — цитирует Потавин.

Иными словами, по мнению Центробанка, падение курса рубля стало следствием как уменьшения предложения валюты на рынке, так и роста спроса на нее. По классификации Банка России, основными нетто-продавцами иностранной валюты являются нефинансовые компании, прежде всего крупнейшие экспортеры, которые продают экспортную выручку для своих рублевых расходов — налогов, зарплат, закупок и обслуживания обязательств.

«Продажи валюты крупнейшими экспортерами в июле рухнули до $2,22 млрд – минимум за весь период статистики с 2022 года. При этом объемы импорта выросли (до $30,8 млрд в июне +26% г/г)», — сообщает аналитик.

По мнению Потавина, повышенный спрос на валюту мог быть связан в том числе с ростом покупки валюты для закупок бензина за рубежом с целью закрытия внутренних нужд, пока крупнейшие НПЗ простаивают из-за ремонтов. Возможно, сказались и сезонные факторы, например, спрос на валюту для летних зарубежных поездок на отдых.

«Сюда же наложились действия самого регулятора. Если с 7 июля по 6 августа Минфин осуществлял нетто-покупку валюты и золота на сумму 4,82 млрд руб., то с 7 августа по 4 сентября ежедневный объем операций Минфина России по покупке вырос до 5,92 млрд руб., или на 22%. По факту эти покупки Минфина по бюджетному правилу в августе создают дополнительный спрос на иностранную валюту, при том что ее предложение временно снизилось с учетом временных лагов прихода экспортной выручки. Это сейчас дополнительно ослабляет рубль», — поясняет эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» считает, что экспортная выручка была и остается ключевым источником валюты, но при этом ее трансмиссия на внутренний рынок сейчас резко ослабла. На фоне рекордного профицита текущего счета ($34,1 млрд за первое полугодие, +67% г/г) крупнейшие экспортеры продали в июле всего $2,2 млрд — исторический минимум с 2022 года, минус 71% (м/м) после $7,65 млрд в июне. Средняя цена Urals в июле снизилась с $63,52/барр. до $59,02/барр. (-7%), при этом продажи валюты экспортерами рухнули на 71%.

«Ухудшение динамики цен на нефть объясняет лишь часть обвала предложения валюты. То есть появился фундаментальный разрыв между объемом экспортной выручки и теми объемами, которые сейчас реально поступают на внутренний рынок», — заключает Александр Потавин.