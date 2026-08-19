Укрепление рубля может стоить бюджету до 2,5 трлн рублей в 2026 году

Укрепление национальной валюты к доллару на каждый рубль снижает поступления в федеральный бюджет на 140–160 млрд рублей, сообщили эксперты «Известиям». Средний курс доллара за первые семь с половиной месяцев 2026 года составил около 76,9 рубля при заложенных в бюджете 92,2 рубля, что может привести к недополучению порядка 1,4–2,5 трлн рублей в зависимости от методики расчёта.

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев пояснил, что значительная часть доходов бюджета формируется за счёт экспортных поставок (нефть, газ, металлы, удобрения, зерно). Компании получают выручку в валюте, которая затем пересчитывается в рубли, поэтому при укреплении рубля государство получает меньше рублей с той же суммы выручки.

Экономист Ольга Гогаладзе отметила, что разница с прогнозом составляет более 15 рублей, и с учётом нефтегазовых доходов потери казны за год могут достичь 2,5 трлн рублей, а за восемь месяцев — около 1,7 трлн. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов оценил потери в 1,4 трлн рублей, напомнив, что реальные поступления также зависят от цены Urals и объёмов экспорта и импорта.

Напомним, что в первой половине этой недели курс доллара на межбанковском рынке поднялся до 85,44 руб. — это максимум с сентября 2025 г. Как отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», от майских минимумов (70,5 руб.) курс доллара укрепился к рублю на 15 руб., или на 20%.

«Мы видим, что рубль активно и почти без коррекций сдает позиции четыре последние недели. Очевидно, что это является следствием как нехватки валюты, так и повышенного спроса на нее. Хотя ставка по юаням RUSFAR_CNY остается ниже 1%, что не указывает на нехватку валюты на внутреннем рынке», — поясняет эксперт.