Около 10% торговых центров в России могут закрыться или сменить концепцию за 2–3 года

Около 10% торговых центров в России (500–700 объектов) могут закрыться или существенно изменить профиль в ближайшие 2–3 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Основная причина — уход значительной части покупок в интернет и изменение потребительских привычек.

Гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов полагает, что полностью прекратить работу могут 150–250 ТЦ. В Российском союзе торговых центров согласились с такой оценкой, а вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов назвал цифру даже оптимистичной. Основатель Youkon Константин Конов отметил, что человек едет в ТЦ прежде всего за услугами, едой, развлечениями, спортом и общением, а не за покупками, которые можно получить с маркетплейса, и около 60% ТЦ требуют существенной смены профиля.

Посещаемость ТЦ в первом полугодии 2026 года оказалась на 27% ниже уровня 2019 года.

Доля одежды и обуви в ТЦ сокращается, а ресторанов, кафе и услуг — растёт. Ситуацию усугубляет налоговая нагрузка: многие предприниматели лишились права работать по патенту. Наибольшие риски — у крупных комплексов с преобладанием классического ритейла, особенно старше десяти лет, доходность которых упала до 6–7% против 10–12% у компактных районных центров.

Критическая ситуация наблюдается в уфимских ТЦ «Меркурий», «Зинино» и «Юлдаш», где убытки собственника выросли в разы, а выручка обвалилась более чем в пять раз.

Ранее эксперты заявили, что по итогам 2026 года ввод торговых центров в российских регионах сократится. В Commonwealth Partnership ожидают снижения показателя на 45,4% до 238 032 кв. м, а в CORE.XP — до 248 000 кв. м, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.