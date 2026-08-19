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Новые склады для региона: Кобзев и Болотов оценили стройку распределительных центров «Пятерочки» и «Сервико»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым проинспектировали строящиеся распределительные центры компаний «Сервико» и торговой сети «Пятёрочка», ввод которых запланирован на 2027 год. Объекты станут ключевыми точками логистической инфраструктуры Приангарья.

<p>Фото https://t.me/kobzevii</p>

Фото https://t.me/kobzevii

<p>Фото https://t.me/kobzevii</p>

Фото https://t.me/kobzevii

«Логистические объекты связаны не только с внешнеэкономической, но и межрегиональной деятельностью. Их открытие повлечет создание рабочих мест и налоговую отдачу», — подчеркнул глава региона.

По проекту ООО «Сервико» заключено инвестиционное соглашение с Правительством региона и городом. Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2027 года. Объем инвестиций составит около 1 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления — порядка 700 млн руб. Будет создано более 100 рабочих мест.

Распределительный центр для нужд сети «Пятёрочка» планируется сдать во втором квартале 2027 года. Инвестиции составят не менее 2 млрд руб., налоги — от 130 млн руб. в год, будет создано свыше 400 рабочих мест.

По мнению губернатора, реализация этих проектов позволит создать собственную продовольственную базу региона, снизить конечную цену товаров за счет сокращения логистики и стимулировать выход местных производителей на рынок.

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Ранее основатель «Сервико» Виктор Захаров в интервью Газете Дело подчеркивал острую потребность региона в современных складских помещениях. По его словам, в Иркутской области ощущается серьезный дефицит качественной складской недвижимости объемом около 250 тыс. кв. м. Большинство существующих складов, построенных еще в советское время, серьезно устарели и не отвечают современным стандартам хранения и логистики.

Отметим, что в Иркутской области строится еще один крупный объект – склад OZON.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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