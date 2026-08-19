Игорь Кобзев: вторая волна топливного кризиса в Иркутской области маловероятна

Топливный кризис затронул многие регионы России, не обошёл стороной и Иркутскую область. Сложная ситуация в регионе наблюдалась в конце июня — начале июля, а в августе вновь появляются сообщения и слухи о возможном повторении кризиса. В ответ некоторые жители начинают делать запасы топлива про запас.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии рассказал о том, как решался вопрос в первую волну кризиса, а также прокомментировал вероятность второй волны.
Он отметил, что Иркутская область и Забайкальский край были одними из первых регионов, столкнувшихся с этой проблемой.
«Тогда никто не понимал, что происходит. Произошло следующее — полностью изменилась модель получения топлива независимыми автозаправочными станциями, доля которых в Иркутской области превышает 70%. В тот момент товарно-сырьевая биржа в Санкт-Петербурге отменила торги, и наши независимые получатели топлива не поняли, что происходит. Тогда срочно пришлось принимать управленческие решения по перестройке логистики. Я помню, это было 24 или 25 июня», — рассказал губернатор.
Безусловно, в этот период было сложно, поскольку Иркутская область стала одним из первых регионов, где пришлось выстраивать новую логистическую схему.
«В течение двух недель нам удалось стабилизировать поставки топлива в разных направлениях по всем видам — дизельному топливу, бензину 95-го, 92-го и 100-го», — добавил он.
Сегодня ситуация в регионе стабильная.
«В штабном режиме мы работаем вместе с независимыми АЗС, которых в Иркутской области три. Это было правильное решение — на федеральном уровне достигнута договорённость, чтобы независимые компании — КрайсНефть, ОМНИ и БРК — получали бензин напрямую с нефтеперерабатывающего завода. Сегодня этот график утверждён, и мы рассчитываем получать более 40 тысяч тонн топлива», — пояснил Кобзев.
Он подчеркнул, что в этом процессе важно действовать аккуратно, поскольку это административно-коммерческое решение, и вмешательство чиновников должно быть минимальным, чтобы не навредить.
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«Наша задача — помочь региональным независимым топливным операторам с получением бензина и его распределением на АЗС более мелкого уровня. Всего у нас в регионе более 300 АЗС, которые должны получать топливо. Мы работаем в ежедневном режиме», — отметил губернатор.
После прямой линии Кобзев сразу направился в федеральный штаб под руководством Александра Новака.
«Мы внимательно рассматриваем все возможные изменения, которые могут произойти в инфраструктуре, связанные с объективными и субъективными обстоятельствами. Наша задача — обеспечить стабильность. Если изменения будут вноситься, мы проработали вопросы и с Роснефтью, и Газпромнефтью, чтобы наше сотрудничество было долгосрочным», — добавил он.
Губернатор подчеркнул, что понимает возможные изменения, но на данный момент не видит серьёзных угроз возникновения второй волны топливного кризиса.