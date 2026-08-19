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«Два года строгой экономии»: Кобзев назвал срок выхода Приангарья из бюджетного кризиса

В Иркутской области зафиксирован значительный дефицит бюджета. В рамках прямой линии губернатор Игорь Кобзев пояснил причины кризиса и сроки его преодоления. Глава региона сообщил, что поступление налога на прибыль — основы региональной казны (32% доходов) — резко сократилось почти втрое по сравнению с 2023 годом.

«Если брать нефтегазодобывающую отрасль, то доходы упали с 44 млрд руб. до 15 млрд руб.», — констатировал глава региона. При этом бюджет продолжает формироваться за счёт социальных обязательств из дополнительной доходной части. Губернатор детально обрисовал динамику долга:

  • Дефицит на начало 2024 года составлял минус 6,5 млрд руб.
  • К сентябрю 2025 года он достиг минус 25 млрд руб.
  • Текущий объём бюджета составляет 284 млрд руб., что меньше желаемого уровня.
  • По итогам июля 2026 года наблюдается небольшой рост доходов к уровню 2025 года (+11%).

Кобзев подчеркнул, что дефицит — явление временное.

«Нам нужно минимум два года оптимизировать расходы и индивидуально работать с предприятиями, чтобы они платили налоги именно здесь», — заявил глава региона. Он добавил, что сейчас непросто всем, включая предприятия добывающего сектора, но преодолеть трудности можно только сообща.

Отметим, что дефицит областного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 24,8 млрд руб. (9% от доходов), а госдолг региона за семь месяцев вырос почти на четверть до 103,5 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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