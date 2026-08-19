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За сутки в Иркутской области зафиксировано 12 выходов медведей к людям

За минувшие сутки в Иркутской области полицейские зафиксировали 12 фактов появления медведей вблизи населённых пунктов. Только в Братске и Братском районе отмечено восемь случаев — хищников видели в лесных массивах, посёлках, садоводствах, у кладбищ и рядом с образовательным центром. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В Нижнеилимском районе в микрорайоне Донецкого ЛПХ медведь напал на двух собак. В Усть-Илимском районе зверей заметили в СНТ «Кедр» и на свалке села Ершово, ещё один хищник появился на кладбище в рабочем посёлке Железнодорожный — охотоведы нейтрализовали его.

Полиция призывает граждан воздержаться от посещения лесополосы и дачных участков, не оставлять еду и отходы в открытом доступе и помнить о возможной опасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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