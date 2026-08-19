«Худшие времена с 2009 года»: Аганбегян оценил состояние экономики России

Академик РАН Абел Аганбегян заявил, что трансформационный кризис 1990-х годов остается худшим в истории страны. Однако текущую ситуацию он охарактеризовал как худшую с 2009 года, назвав её рецессией гражданской экономики, передаёт РБК.

«Самое плохое у нас было — трансформационный кризис с 1991 по 1998–1999 год», — отметил экономист. По его словам, сейчас экономика переживает сложные времена: если в 2024 году ВВП вырос на 4,3% (уточнено Росстатом до 4,9%), то в 2025-м рост замедлился до 1%. Во II квартале 2026 года, согласно предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился лишь на 1,3% после снижения на 0,2% в I квартале.

Главным источником роста стала потребительская активность (розница +7,2%). При этом зафиксирован спад в добыче полезных ископаемых (-1,7%) и торговле (-1,1%). Аганбегян раскритиковал структуру экономики, назвав её «государственно-олигархическим капитализмом». По его оценкам, доля государства достигает 70% (с учетом компаний с госучастием), а банковские активы контролируются государством на 75%. Потенциальным драйвером роста эксперт считает частный бизнес, который сейчас сужается из-за банкротств.

Аналитики Института экономики роста им. Столыпина подтверждают опасения академика Аганбегяна: радоваться текущему росту ВВП (+1,3%) рано.

«Экономику вытащили потребительские расходы и госзакупки. В сельском хозяйстве и строительстве наблюдается спад, а рост промышленности сосредоточен преимущественно в оборонных отраслях», — поясняют аналитики института.

Эксперты отмечают сохраняющиеся сверхвысокие ставки по кредитам из-за дефицита ликвидности в банковской системе и ухода средств в наличные. «Мы наблюдаем охлаждение рынка труда и выросший дефицит бюджета. Возможности домохозяйств и государства крайне ограничены: потребители уже не могут тратить больше, а государство подходит к пределу возможностей как по налогам, так и по долговым заимствованиям». Высокие цены на нефть пока поддерживают экономику, однако шансы их устойчивого снижения высоки. Инвестиции продолжают сокращаться, что снижает вероятность достижения целевых темпов роста выше среднемировых. Аналитики подчёркивают необходимость кардинального изменения условий для бизнеса: