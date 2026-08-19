Иркутск и Байкал вошли в топ-3 самых желанных направлений для путешествий по России

Иркутск и озеро Байкал заняли второе место в рейтинге самых желанных туристических направлений России, уступив лишь Санкт-Петербургу, показал опрос SuperJob. В ближайший год посетить Байкал хотели бы 12% респондентов — на 6 процентных пунктов больше, чем в 2022 году.

Лидером среди направлений остаётся Санкт-Петербург (13%, хотя в 2022 году было 19%), на третьем месте — Калининград и Горно-Алтайск (по 10%). Заметно набрали популярность Карелия (Петрозаводск — 8%) и Камчатка (7%) — четыре года назад они упоминались вдвое реже. Далее следуют города Золотого кольца и Казань (по 6%), по 5% — Москва, Кавказ и Владивосток. Женщины чаще мужчин хотят посетить Санкт-Петербург (16% против 10%), Калининград (13% против 8%) и Казань (8% против 4%), мужчин больше интересуют Алтай (12% против 9%) и Владивосток (6% против 3%).

3% респондентов готовы поехать в любой город России, 2% мечтают исключительно о зарубежных курортах.