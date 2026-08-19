Оплата по QR в Таиланде стала доступна клиентам российских банков

ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду в Таиланде через мобильное приложение банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для оплаты клиенту достаточно открыть приложение, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублёвого счета с автоматической конвертацией в тайские баты. Комиссия за проведение платежа не взимается, сумма одной операции может достигать 113 тыс. рублей. Услуга доступна во всех торговых точках страны, поддерживающих оплату по QR-коду.

Ранее ВТБ уже запустил аналогичный сервис во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Киргизии, Таджикистане и других странах.

«Таиланд – одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск такой оплаты. Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение и через несколько секунд оплата успешно пройдет. Это позволит сделать поездки в Таиланд еще более комфортными, а оплату – более привычной и удобной», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Другие банки также расширяют географию QR-платежей:

Сбербанк предоставляет своим клиентам возможность оплаты по QR-коду в 13 странах, включая Таиланд, Вьетнам, Китай, Индонезию, Филиппины, Азербайджан, Аргентину, Бразилию, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Во втором квартале 2026 года ежемесячный оборот по зарубежным QR-платежам Сбера увеличился более чем вдвое.

Т-Банк (ранее Тинькофф) в июле 2026 года запустил оплату по QR-коду в пяти странах — Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Размер одной операции может достигать 1 млн рублей.