Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Иркутске в августе 2026 года

Аналитики SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске. Больше всего работодатели готовы платить мастеру строительных и монтажных работ — от 100 до 130 тыс. рублей с полисом ДМС.
На втором месте — врач-терапевт с оплатой от 100 тыс. рублей, премиями и льготами на лечение в клиниках для сотрудников и родственников. Замыкает тройку менеджер по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей, премиями и бесплатным питанием. В рейтинг также вошли вакансия менеджера по продажам керамической плитки с зарплатой от 90 тыс. рублей (корпоративные скидки, премии, компенсация ГСМ) и врача-кардиолога с оплатой 80 тыс. рублей.
- Мастер строительных и монтажных работ (100 000 — 130 000 рублей)
- Врач-терапевт (от 100 000 рублей)
- Менеджер по продажам (гидравлические цилиндры) (от 100 000 рублей)
- Менеджер по продажам (керамическая плитка) (от 90 000 рублей)
- Врач-кардиолог (80 000 рублей)