Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Иркутске в августе 2026 года

Аналитики SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске. Больше всего работодатели готовы платить мастеру строительных и монтажных работ — от 100 до 130 тыс. рублей с полисом ДМС.

На втором месте — врач-терапевт с оплатой от 100 тыс. рублей, премиями и льготами на лечение в клиниках для сотрудников и родственников. Замыкает тройку менеджер по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей, премиями и бесплатным питанием. В рейтинг также вошли вакансия менеджера по продажам керамической плитки с зарплатой от 90 тыс. рублей (корпоративные скидки, премии, компенсация ГСМ) и врача-кардиолога с оплатой 80 тыс. рублей.