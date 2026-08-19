185 историй к 185-летию: Сбер рассказал о людях, которые двигают бизнес в России вперёд

В год своего 185-летия Сбер запустил спецпроект о российском малом бизнесе. В его основе — 185 реальных историй предпринимателей. Герои рассказывают, как начинали своё дело, справлялись с трудностями, находили новые возможности и продолжали двигаться вперёд.

Главная идея проекта — «Быть зелёным — значит двигаться вперёд». Через опыт предпринимателей Сбер предлагает по-новому посмотреть на понятие «зелёный»: как на готовность действовать, пробовать новое и развиваться.

Истории объединены в шесть тематических блоков: «Вдохновлять», «Быть предприимчивым», «Верить в мечту», «Менять мир», «Создавать новое» и «Двигаться вперёд». На специальном лендинге пользователь может выбрать наиболее близкий ему смысл и познакомиться с опытом предпринимателей из разных отраслей и регионов России.

Среди героев — Инна Воронова-Бурковская из Костромы. Идея семейного бизнеса появилась у неё во время беременности, когда зимой ей захотелось свежей клубники. Сегодня ферма Вороновых-Бурковских выращивает клубнику круглый год, продаёт 10–15 тонн ягод ежегодно, а за пять лет её посетили более 50 тыс. туристов.

Или Антон Житников из Курска. В 2020 году он потерял работу и вместо поиска нового места открыл кафе с пельменями ручной лепки. На старте ему бесплатно помогали друзья и родственники — средств на сотрудников не было. Сегодня его пельменная «Папа лепит» выросла в сеть из пяти точек, которую посещают более 100 тыс. гостей в месяц.

Герои спецпроекта — победители премии Сбера «Любимый малый бизнес».

Она проводится третий год подряд и отмечает предпринимателей, которые заслужили доверие клиентов и развивают бизнес, полезный для своего города и региона. В последнем сезоне на участие в премии поступило 42 777 заявок — на 40% больше, чем годом ранее. Сто победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей, ещё десять — сертификаты на отдых.

«За каждым успешным бизнесом стоит не только результат, который мы видим сегодня. За ним — десятки решений, ошибки, сложные периоды и готовность снова пробовать. В год 185-летия Сбера нам хотелось рассказать прежде всего о людях, которые продолжают двигаться вперёд и своим примером показывают другим предпринимателям, что возможности для развития есть даже в непростые времена. Эти истории важны ещё и потому, что многие решения для бизнеса мы создаём вместе с нашими клиентами, опираясь на их реальный опыт и потребности». — Сергей Меламед, руководитель дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.