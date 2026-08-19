«Тяжелые времена еще впереди»: россияне зафиксировали максимум пессимизма

Пессимистичные настроения в российском обществе достигли уровня пандемии. Согласно данным ВЦИОМ, 66% граждан считают, что самые тяжелые времена для страны ещё впереди — это максимальный показатель с ноября 2021 года.

Индекс социальных ожиданий рухнул до −65 пунктов, вернувшись к значениям ковидного периода. Напомним, индекс рассчитывается как разность между оптимистами («трудности позади») и суммой ответов «переживаем сейчас» и «впереди». Нулевое значение фиксирует баланс мнений.

«С мая данные представлены по комбинированной выборке», — уточняют социологи. Динамика показывает устойчивый рост тревожности: если в мае так считали 60%, то к июлю доля пессимистов выросла до 66%. При этом число тех, кто считает трудности пройденным этапом, сократилось до минимума (13%).