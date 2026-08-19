Аэропорт Усть-Илимска готовится к масштабной модернизации

В аэропорту Усть-Илимска дан старт первому этапу масштабной модернизации. Главная цель — подготовить инфраструктуру для приема воздушных судов большей вместимости, что позволит увеличить количество рейсов и расширить маршрутную сеть.

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«Мы сегодня прилетели в аэропорт Усть-Илимска, он имеет регулярные рейсы пять раз в неделю. Сегодня главная задача - пойти дальше», — заявил губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки. Уже год аэродром принимает самолеты до 50 мест, что позволило втрое увеличить пассажиропоток и снизить нагрузку на региональный бюджет по субсидиям. Однако для приёма лайнеров типа Embraer-170 требуется обновление инфраструктуры.

На развитие аэропорта до 2028 года предусмотрено 502 млн рублей, включая средства федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Планируется:

Оснастить аварийно-спасательную станцию;

Приобрести перронный автобус;

Повысить качество радиотехнического обеспечения полётов;

Обновить маркировку взлётно-посадочной полосы.

Ранее аэродром получил статус класса «Г» и построил современный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью до 50 пассажиров в час. Также закуплена спецтехника для противообледенительной обработки судов.