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«Свет маяка» над Усть-Илимом: как преображается набережная города

В Усть-Илимске завершается первый этап благоустройства правобережной набережной — проект реализован на 99%. С ходом работ ознакомились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и депутаты Законодательного Собрания.

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

Преображение пространства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Концепция «Свет маяка» стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, обойдя сотни конкурентов.

Проект предусматривает создание многофункционального пространства:

  • Пляжная зона;
  • Территория для общественных мероприятий;
  • Места для детского и спортивного отдыха;
  • Смотровая площадка и арт-объект в виде маяка.

«Усть-Илимск четырежды направлял заявки и трижды становился победителем. В 2027 году начнётся второй этап благоустройства этой набережной», — подчеркнул Игорь Кобзев. Он добавил, что набережная должна стать визитной карточкой города, поэтому важно не подвести ожидания жителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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