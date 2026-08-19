Каштаковская роща в Иркутске: от пустыря до «Наукаграда»

В Иркутске продолжается масштабное благоустройство Каштаковской рощи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 85%: проложены кабельные линии, заасфальтированы проезды и тротуары, обустроена парковка, установлены качели и опоры освещения.

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До 1 октября подрядчику предстоит уложить резиновое покрытие на детских площадках, установить скамейки и игровое оборудование. Особое внимание уделено детскому отдыху.

Как рассказала глава департамента городской среды Екатерина Люкшина, здесь появится большая зона с двумя батутными комплексами и площадкой «Наукаград», где дети смогут изучать физику через игру — там установят электрический лабиринт и элементы с азбукой Морзе.

«Обновляя рощу постепенно, мы получаем результат, который действительно нужен людям. Наша задача — сделать комфортную среду доступной для всех», — подчеркнул мэр. Срок окончания работ по контракту — 1 октября, но подрядчик планирует сдать объект досрочно.

Напомним, что с 2020 года в Иркутске уже благоустроили около 60 общественных пространств и почти 150 дворов. Проект реализуется в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды».