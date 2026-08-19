«Дроны в договоре»: банки начали требовать страховку от атак БПЛА при выдаче ипотеки

Российские банки начали требовать включать риски прилета беспилотников в полисы страхования ипотечного имущества. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием банк может поднять ставку примерно на 2 процентных пункта. Число банков, выдвигающих такие условия, будет расти, сообщает "Коммерсант".

«Банки требуют включать риск ударов БПЛА», — заявил Евгений Уфимцев. При этом требование указать именно «атаку БПЛА» встречается редко: чаще банки формулируют условие через покрытие военных рисков и терроризма. Отраслевой стандарт ВСС уже предусматривает страхование от падения летательных аппаратов без разделения на пилотируемые или беспилотные цели.

Страхование залогового имущества является обязательным по закону, но конкретный перечень рисков диктует банк. Если кредитная организация требует включения новых угроз, заемщику придется приобрести соответствующий полис за свой счет.