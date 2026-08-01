JAECOO J6: приглашение к путешествию. Честный тест-драйв от Газеты Дело

J6 – новое имя в семействе JAECOO. На российском рынке модель дебютировала в апреле 2026 года. Производитель – концерн Chery – позиционирует J6 как автомобиль для любителей животных и путешествий. И обещает, что эта модель будет одинаково комфортной и для людей, и для их четвероногих друзей. Чтобы проверить эти обещания, редактор Газеты Дело Екатерина Дементьева и маркетолог бренда Маргарита Шестакова, теплым летним вечером взяли в тест-драйв JAECOO J6 и отправились на залив Ангары. А главным экспертом по комфорту выступил питомец Маргариты – обаятельный пес Винсент. Для своих – просто Винни.

Фото Е. Козырева

Первый взгляд: Британией повеяло...

Если вам кажется, что внешне J6 чем-то напоминает Land Rover, то вам не кажется. Вся линейка JAECOO создавалась с использованием наработок совместного концерна Chery Jaguar Land Rover: к ней приложили руки британские инженеры и дизайнеры, в частности бывший шеф-инженер Jaguar Land Rover Питер Маткин. Так что определенный английский флер – в пропорциях, в сдержанной графике кузова, в посадке, которую хочется назвать аристократической, – в самом деле имеет место.

Фото Е. Козырева

Но внешняя элегантность не должна обманывать. J6 – это машина с сибирской закалкой. Полная оцинковка кузова, включая крышу, днище и моторный отсек, и 7 лет гарантии производителя от сквозной коррозии – это не шутки. Зимний пакет даже в базовой комплектации включает подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, руля, зеркал и передних сидений. В более дорогих версиях подогревается и задний ряд кресел. А двухзонный климат-контроль не даст запотеть окнам в сырую погоду.

В России J6 пока представлен только с передним приводом. Но буквально на днях ожидается поступление и полноприводной версии.

Ощущения изнутри: большой и просторный

Что радует буквально в первые минуты знакомства с автомобилем – это просторный салон. Несмотря на то, что JAECOO J6 относится к компактным кроссоверам, малышом его назвать нельзя: как-никак его размеры 4509×1860×1680 мм. А благодаря классическому дизайну, без лишней зализанности, салон при этих габаритах получился удобным даже для рослых водителей и пассажиров. Нет ощущения, что подпираешь потолок макушкой, а сидящие сзади не мнут коленками спинку переднего кресла.

Фото Е. Козырева

Субъективно импонирует и то, что дизайнеры интерьера сознательно пошли против тренда на геймерский стиль – JAECOO каждой деталью подчеркивает, что он про классику. Кресла здесь, в пику моде на спорт-ковши, широкие, с удлиненной подушкой и интеллигентной боковой поддержкой спины. Водительское место, помимо стандартной регулировки вперед-назад и наклона спинки, можно настраивать еще и по высоте. Правда, запоминать эти настройки J6, увы, не может такая опция присутствует только у его «старшего брата» J7. Поэтому, если водителей будет больше одного, каждому придется перенастраивать место под себя вручную.

Фото Е. Козырева

Пассажирские места в заднем ряду не регулируются, но дизайнеры нашли правильный угол наклона спинки, поэтому сидеть удобно. Зато они складываются, образуя ровный пол с багажником.

– Кроме того, разработчики специально искали баланс мягкости и жесткости кресел, чтобы добиться комфортной посадки в том числе в дальней дороге, – пояснил Виктор Прокопенко, эксперт по продажам “Акцент-М”, официального дилера JAECOO.

Для детских кресел есть специальные крепления. А собачий гамак цепляется сзади и вовсе без проблем.

В целом салон оставляет приятное впечатление: детали не люфтят, не гуляют на стыках, нет скрипа пластика. Всё подогнано с той аккуратностью, которая обычно свойственна более дорогому сегменту.

Акценты: маленькое “вау”!

У меня есть версия, что у каждой хорошей машины должно быть свое “вау!” – то, от чего испытываешь практически детский восторг. У J6, на мой взгляд, их два. Про большое “вау” напишу ниже, а маленькое – это панель мультимедиа. В J6 это не просто центр управления, в который упрятаны почти все функции автомобиля, это еще и очень эффектный элемент интерьера. Большой (в топ-версии с диагональю 13,2”) вертикально ориентированный, как у планшетов, сенсорный экран не нависает отдельным “телевизором”, а словно перетекает с торпедо в центральную консоль.

Фото Е. Козырева

Можно много спорить, насколько сенсор удобен для управления, и даже вспомнить, что китайский автопром уже обязали вернуть физические кнопки, но впечатления от такого решения не отнимешь. А визуальные эффекты экранной графики его только усиливают.

Хотелось бы, чтобы к такому гаджету прилагался и голосовой ассистент – мы уже привыкли многое делегировать Алисе, Сири, Алексе: “включи-выключи”, “проложи маршрут”, “ответь на звонок”. В J6 управлять мультимедиа приходится вручную. Однако отзывчивость сенсорной панели сполна компенсирует этот момент. Тачскрин на любое прикосновение пальцев отзывается мгновенно, без раздумий. Экран яркий, на ярком свете не бледнеет и не бликует. Иконки большие, меню в целом интуитивно понятно – руки находят нужные настройки буквально за пару касаний.

Детали: для пользы и радости

Для панели приборов производитель тоже не стал создавать отдельный экран – по сути, это иконки под стеклянной поверхностью торпедо. (Для чистюль дополнительный плюс: не надо долго и нудно протирать массу деталей, тряпочкой провел – и шик-блеск-красота.) Сгруппированы иконки так, чтобы можно было видеть в просвет руля. Небольшие, но поскольку ничего лишнего тут не предусмотрено – скорость, обороты, наполнение бака, – то все хорошо видно, внимание не рассеивается.

Фото Е. Козырева

Селектор коробки передач в J6 вынесен на рулевую колонку, что тоже поддерживает минималистичное настроение интерьера. Кстати, в моей собственной машине аналогичное решение, поэтому дискомфорта оно не вызвало. Но тем, у кого рычаг управления находится внизу под рукой, придется привыкать.

Фото Е. Козырева

Полезные мелочи, которые хочется отметить отдельно: двери в J6 полностью закрывают порог, так что риск запачкаться, выходя из авто, минимален. Бесконтактная зарядка на 50 Вт имеет систему охлаждения. Лампочку в багажнике и подсветку ящика для перчаток сполна оценят те, кто хоть раз искал нужную вещь в потемках. Салазки на крыше – не декоративный элемент, а рабочие рейлинги, на которые можно установить багажник с грузоподъемностью до 75 кг.

Фото Е. Козырева

Из приятного: атмосферная подсветка передних дверей. 264 цвета на выбор – под настроение, под время суток, под музыку. Практической нагрузки – ноль. Зато вечером, когда салон заливает фиолетовым или тёплым янтарным светом, кажется, что ты не в компактном кроссовере, а в закрытой лаунж-зоне.

Главный эксперт по комфорту: “Гав!”

Но что же делает J6 удобным не только для людей, но и для четвероногих?

Как рассказал Виктор, прежде всего материалы обивки салона и кресел: они устойчивы к когтям и зубам; безвредны – если питомец все-таки одолеет обшивку, она не причинит ему вреда; не впитывают запахи и отлично отмываются от шерсти, отпечатков грязных лап и прочих следов присутствия питомцев. И это не декларация, а подтвержденный факт: все отделочные материалы имеют сертификат немецкой экспертной организации TÜV SÜD.

Фото Е. Козырева

Инженеры продумали и микроциркуляцию воздуха: система вентиляции построена так, чтобы шерсть не разлеталась по всему салону. Больше того: климат-контроль можно настроить на поддержание комфортной температуры для питомца даже в отсутствие хозяина. Полезный сценарий, если нужно забежать в магазин, а собаку приходится оставлять в машине.

Наш главный эксперт по комфорту Винни на заявление о вандалоустойчивости материалов отреагировал лишь скептическим “гав” – для энергичной собаки нет препятствий. А вот климат-контроль пришелся ему по вкусу: если сесть на колени к хозяйке – овевает холодком морду и холку. А если самому забраться на пассажирское кресло спереди – система обдува сидений приятно холодит бочок (а зимой так же приятно будет греть). Пес так вошел во вкус, что добровольно выходить в летние +30, когда мы прибыли на место, отказался наотрез. Вердикт эксперта – машина дружелюбна к четвероногим.

Фото Е. Козырева

В дороге: высоко сижу, далеко гляжу.

Про J6 говорят, что это настоящее приглашение к путешествиям и приключениям. На это прозрачно намекают объемистый багажник на 480 литров (а если сложить в пол задние сиденья, и вовсе почти 1200), хороший клиренс 176 мм, сертифицированная возможность установки фаркопа под прицеп до 750 кг. Мы с радостью приняли это приглашение и не стали задерживаться в каменных джунглях.

Фото Е. Козырева

Если в шоуруме меня покорил объем салона, то на тракте я оценила совсем другое – обзор для водителя. Да, со стороны стойки лобового стекла кажутся массивными, но на деле они закрывают минимум. Посадка высокая, зеркала большие, а то, что ускользает от взгляда, дублируют камеры кругового обзора 360.

Полуторалитровый турбомотор в 147 “лошадей” может работать в трех режимах: “эко”, “стандарт” и “спорт”. Поскольку я из тех водителей, что водит размеренно, без резких ускорений и “шашечек” в потоке, то для тракта выбрала режим “стандарт”. Зато и средний расход всего 7,5 л на 100 км. С таким аппетитом бензобака на 51 литр, которым комплектуется J6, вполне достаточно. Производитель заявляет о возможности заливать даже 92-й, но, понятно, в наших реалиях лучше использовать 95-й.

Фото Е. Козырева

Важный нюанс, который оценят те, кто планирует ездить долго: блок цилиндров чугунный, что серьезно увеличивает ресурс двигателя. Шестиступенчатый робот КПП (в полноприводном варианте будет семиступенчатый) передачи переключает плавно, без дерганья, с предсказуемой реакцией на торможение и педаль газа.

Фото Е. Козырева

Руль мягкий, но машина на него отзывается моментально и послушно. В режиме удержания в полосе ощущается деликатное сопротивление. А арсенал помощников – системы мониторинга слепых зон, считывания разметки, экстренного торможения, предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль – упрощают вождение по максимуму.

Если вместо дорог направления: глаза боятся, колеса крутятся.

На асфальте подвеска у J6 показалась упругой, даже несколько жестковатой, обратная связь с дорогой оказалась, на мой вкус, довольно прямолинейной. Правда, Виктор заметил, что лично ему эта прямолинейность как раз и нравится – он любит чувствовать дорогу.

Фото Е. Козырева

Зато стоило нам съехать на грунтовку, а затем на поросший травой берег залива, как эта жёсткость обернулась точностью и собранностью. Многорычажная задняя подвеска раскрылась во всей красе. Колея, ямы, кочки – машина преодолевала все препятствия играючи: глаза боятся, а колёса крутятся. Можно представить, на что будет способна 4-WD версия!

Особое спасибо функции «прозрачный капот». Камера с высокой четкостью транслирует на экран рельеф дороги, а проекция положения колёс позволяет даже не самому опытному водителю выбирать идеальную траекторию.

Фото Е. Козырева

Фото Е. Козырева

Сложный участок мы преодолели без проблем, развернулись в березовом лесу, не задев ни кустика, съехали задом по узкой извилистой лесной дорожке, там, где развернуться не получилось, и все это – на незнакомой машине с непривычными габаритами.

А в конце путешествия нас ждало то самое большое “вау”! Виктор нажал кнопку – и над нами раскрылось огромное, практически на всю крышу, панорамное окно. Закатный свет тёплым золотом залил салон. Синее небо и березовая листва заплескались прямо над головой. Мне показалось, даже Винни замер в немом изумлении.

Если производитель хотел удивить не только техническими характеристиками – у него это получилось. С такой панорамной крышей хочется путешествовать по самым красивым местам! А ночью сложить в пол задние сидения, лежать и любоваться августовским звездопадом – прямо из салона JAECOO J6.

Фото Е. Козырева

Про деньги: специальные условия на новую модель

Цены на JAECOO J6 стартуют с 2 290 000 рублей за базовую комплектацию «Актив». Средняя версия «Комфорт» стоит 2 499 000 рублей, топовая «Престиж» – 2 649 000 рублей.

Сейчас дистрибьютор активно продвигает новую модель на рынке, поэтому предлагает специальные стартовые условия: привлекательные ставки по кредитам, скидки по трейд-ин до 150–200 тысяч рублей, лизинговые программы.

Что понравилось редактору:

Панорамная крыша

Просторный салон

Панель мультимедиа

Что не понравилось редактору:

Нет голосового ассистента

Что понравилось Винни:

Климат-система и обдув сидений

Обивку кресел можно есть

Что не понравилось Винни:

Обивку кресел есть все-таки нельзя – хозяйка ругается

Официальный дилер Акцент-М

Иркутск, улица Ширямова, 32

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