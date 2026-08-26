«Не ждите идеального момента»: почему сейчас — самое подходящее время открыть вклад?

Пока одни ждут «лучшие времена», другие уже зарабатывают до 19% годовых. Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, рассказал о прозрачных условиях: от накопительного счёта с ИИ-ассистентом до вкладов по ставке 13,5% годовых, которые можно открыть за 15 секунд прямо в приложении. Узнайте, как копить удобно, безопасно и без походов в офис.

Иван Васильевич, несмотря на снижение ключевой ставки, ставки по вкладам выросли. Что предлагает в этих условиях Сбер? Ведь у каждого человека свои задачи — от накоплений на отпуск до долгосрочного сохранения капитала.

— Это точно! Запросы у людей разные, поэтому мы создали продуктовую линейку под каждую задачу. Например, накопительный счёт — проценты «капают» каждый день прямо в приложении. Положили утром деньги — вечером уже видите прибыль. Искусственный интеллект сам отслеживает ваши траты: если вы сэкономили на кофе, он сразу предлагает: «Сэкономили 150 рублей. Перенести их в копилку?». Всё делается одной кнопкой без походов в офисы.

Если нужна гибкость — на этот случай у нас как раз накопительный счёт: деньги можно снять или довнести в любой момент через приложение, без визита в офис и без потери набежавших процентов. Это удобно, когда точно не знаешь, не понадобятся ли деньги раньше срока — например, если сломается машина или подвернётся горящая путёвка.

Люди постарше часто беспокоятся о налогах и наследстве. На самом деле всё просто: калькулятор налога прямо в приложении показывает точную сумму дохода и налога заранее. Весной сюрпризов не будет. А передать такой вклад детям очень легко — процедура понятна любому нотариусу и отработана годами.

Сейчас некоторые банки обещают по вкладам 20% и выше, а у большинства ставки значительно ниже. Как объяснить разрыв?

— Высокая ставка часто ловушка. Смотрите внимательнее — там могут потребовать купить дорогую страховку, и в итоге чистыми вы получите меньше. У нас другой подход: к базовой ставке можно добавить надбавки — например, за оформление онлайн или за подписку СберПрайм — и увидеть итоговую ставку ещё на этапе открытия вклада, без скрытых условий. И главное — это надёжность. Ваши деньги застрахованы государством. Когда капитал защищён, вам не нужно нервничать из-за новостей.

Какой стартовый капитал нужен для вклада? 100 тысяч или миллион?

— Хоть десять тысяч рублей! Специально для новых клиентов мы запустили промо-вклад «Выгодный старт +». Там можно получить до 19%* годовых, если положить деньги на три месяца — других сроков в этом промо нет. Сумма для повышенной ставки ограничена ста тысячами рублей, но открыть такой вклад можно неограниченное количество раз.

Привлекательно! Отличный способ попробовать начать формировать финансовую подушку.

— Да. К тому же, когда деньги лежат на вкладе, вы точно не потратите их ночью на маркетплейсах. Психологически проще копить, когда кнопка «перевести себе» находится чуть дальше.

Как убедить себя открыть вклад прямо сейчас, а не ждать "лучших времён"?

— Не надо ждать идеального момента! Пока деньги лежат под матрацем или на обычной карте, цены в магазинах растут. Лучше зайти сейчас хотя бы с небольшой суммой. Сбер работает круглосуточно: можно пополнять счёт онлайн хоть в автомобильной пробке, хоть в час ночи, когда дети наконец уснули. Откройте вклад за минуту — и начните зарабатывать уже сегодня.

*Источник информации: Официальный сайт ПАО «Сбербанк» (sberbank.ru), раздел «Вклады», данные на август 2026 года.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxxE1sRV