Наличные возвращаются в карманы: почему россияне забирают деньги из банков, несмотря на высокие ставки?

Объем наличных денег в обращении в России достиг 21,3 трлн руб. (+18,4% за год), следует из обзора Банка России. Во втором квартале чистое изъятие средств населением составило рекордные 554,4 млрд руб. — граждане внесли на счета на 9,7% меньше, а сняли на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщает "Коммерсант".

При этом паники нет: доля наличности в денежной массе выросла лишь до 15% против 14% год назад и остается вблизи исторических минимумов. Банковские вклады продолжают расти, но структурный дефицит ликвидности банковского сектора уже достиг 2,7 трлн руб. — максимума с начала года.

По мнению экспертов, главный драйвер этого процесса не страх перед кризисом, а бытовые неудобства. ЦБ связывает тренд со сбоями мобильного интернета, мешающими бесконтактной оплате. Также влияют налоговые изменения (рост НДС для бизнеса) и желание граждан иметь «подушку безопасности» под рукой.

Сбербанк прогнозирует, что по итогам года объем наличности вырастет почти на 4 трлн руб. Эксперты подчеркивают: это не признак банковской паники, а возвращение к структуре обращения, где бумажные деньги занимают свою естественную нишу. Однако такой отток лишает банки дешевых ресурсов, что может замедлить снижение ставок по кредитам даже при смягчении политики ЦБ.