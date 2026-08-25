Ливень в Иркутске 22 августа стал рекордным за последние 33 года

В ночь с 22 на 23 августа 2026 года в Иркутске прошла мощная гроза с комплексом опасных явлений: сверхинтенсивным ливнем (более 30 мм осадков в час) и шквалистым ветром с порывами до 16 м/с, что привело к подтоплениям и повреждению инфраструктуры, сообщила заведующая кафедрой метеорологии ИГУ Инна Латышева. За 25 минут выпало 40 мм осадков, за 4 часа — 50 мм, что превысило половину месячной нормы августа.

Как пояснила учёный, грозовая система сформировалась при встрече теплого воздуха с юга и холодного атмосферного вихря из Скандинавии.

Ключевую роль сыграли неустойчивый воздух в нижней части атмосферы, высотные ветры у тропопаузы до 151 км/ч (сильнее, чем во время грозы 8 августа) и опускание границы тропопаузы на 2,6 км ниже обычного, что усилило порывы ветра у земли. Развитию грозы способствовали городская застройка, рельеф южного Байкала и близость Ангары и водохранилища, насыщающих воздух влагой.

В 2026 году максимум грозовой активности сместился на август — 6 дней при норме 4 (в июле — 5, что на 1 меньше нормы). Это продолжает десятилетнюю тенденцию: в шести из десяти августов осадки превышали норму. Лето 2026 года второй год подряд отличается резкими температурными контрастами: холодные арктические циклоны в июне и июле сменялись теплом, а в августе ночные температуры снижались.

Подобная интенсивность осадков за 143-летнюю историю наблюдений фиксировалась всего 9 раз, абсолютный рекорд для августа в Иркутске — 87 мм (1993 год).