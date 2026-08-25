Прямой рейс в тропики: из Новосибирска запускают полеты на Шри-Ланку

Авиакомпания S7 Airlines открывает новое международное направление. С 20 декабря 2026 года путешественники смогут отправиться из Сибири на Шри-Ланку напрямую — в Коломбо.

«Коломбо станет удобной отправной точкой для путешествия по острову», — отмечают представители перевозчика. Отсюда легко добраться до популярных курортов Хиккадувы, Бентоты и Тринкомали.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю с технической посадкой в индийском Джайпуре (без высадки пассажиров). Время в пути составит около 10 часов. Из Новосибирска вылет запланирован на ранние утренние часы (05:00–05:15), что позволяет туристам прилететь на остров к обеду местного времени.