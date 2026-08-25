OZON отключил постоплату в 38 регионах

OZON ввёл ряд мер поддержки для продавцов, пострадавших от атак на склады, включая снижение комиссий и помощь со страховыми выплатами. Изменения коснулись и форм оплаты.

«Чтобы возвратов на наши склады было меньше, выключили постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих c нашего склада», – завили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее атакам БПЛА подверглись логистические центры OZON в Краснодаре, Чапаевске, Оренбурге, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших продавцов, включая отсрочку по налогам. Wildberries также вводил аналогичные меры для своих продавцов после атак на склады.