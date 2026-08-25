57% иркутян выступили против отмены льгот по олимпиадам для поступления в вузы

57% жителей Иркутска выступают против отмены права поступать в вузы без вступительных испытаний по результатам олимпиад, показал опрос SuperJob. При этом предложение помощника президента Андрея Фурсенко усложнить задания ЕГЭ из-за большого числа стобалльников поддержали лишь 3% опрошенных.

Среди доводов в пользу сохранения льгот звучат мнения: «Олимпиады — это иногда единственный шанс для талантливых ребят из регионов попасть в хороший вуз».

23% высказались за отмену льгот, 7% предложили другие варианты (например, учитывать олимпиады с ограничениями). 17% иркутян — за упрощение ЕГЭ, 20% устраивает текущий формат, 51% считают, что экзамен нужно отменить. За сохранение олимпиадных льгот чаще голосуют респонденты 35–45 лет, обладатели дипломов вузов (60% против 40% среди выпускников колледжей). Среди родителей старшеклассников 27% согласны отменить олимпиады, 5% — повысить сложность ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты зафиксировали рекордный приток олимпиадников. По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, на отдельных направлениях они занимают почти все бюджетные места, что требует пересмотра системы интеллектуальных конкурсов. В МФТИ призёры и победители заняли 53% из 1117 бюджетных мест, в ИТМО их число выросло на 20% (до 875 человек), в СПбПУ — на 25% (+232 человека), а в УрФУ — на 28% (+235).