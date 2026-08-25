Дети участников СВО получат приоритетное зачисление в школы и детсады Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о базовых мерах поддержки участников специальной военной операции в сфере образования.

Документ закрепляет единые меры, ранее рекомендованные президентским указом, включая приоритетное зачисление детей и иждивенцев участников СВО в школы и детские сады по месту жительства и освобождение от платы за уход и присмотр в группах продлённого дня.

Указ также предусматривает бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования в государственных организациях. Муниципалитетам рекомендовано принять аналогичные акты с дополнительным освобождением от платы за присмотр и уход в детсадах. Меры действуют до конца года, следующего за годом окончания СВО, а для семей погибших и получивших инвалидность по ранению — бессрочно.