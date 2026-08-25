В Байкальске реконструируют селезащитное сооружение: готовность — 21%

В городе Байкальске продолжается реконструкция селезащитного сооружения на полигоне промышленных отходов БЦБК, готовность объекта составляет 21%, сообщил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Изотов. Подрядчик ведёт строительство двух водоотводных каналов общей протяжённостью более 2,2 км, завершить работы необходимо до конца 2026 года.

Стоимость реконструкции — 340 млн рублей.

«Реконструкция началась в мае, за это время подрядчик выполнил значительный объем подготовительных и конструктивных работ. На всем протяжении каналов проведен снос зеленых насаждений и снятие плодородного слоя почвы. Старые железобетонные плиты демонтированы: на первом канале на участке 780 метров, на втором — на участке 620 метров», — сказал Алексей Изотов.

Он добавил, что на объект доставлено 1436 новых железобетонных плит, выполнена планировка территорий, устроена временная подъездная дорога протяжённостью 650 погонных метров. На первом канале уложено 173 плиты, на втором — 704 плиты. В ближайшее время предстоит приступить к прокладке наружных электрических сетей, линий связи и трубопроводов.