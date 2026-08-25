Росфинмониторинг получит данные об операциях в системе «Мир» и СБП

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей и при использовании единого QR-кода, следует из федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Об этом пишет газета «Ведомости».

Информацию ведомству будет безвозмездно предоставлять Национальная система платежных карт.

НСПК не сможет разглашать сам факт передачи сведений Росфинмониторингу. Данные будут предоставляться через личный кабинет либо другими способами, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные сроки, способы передачи, объем и состав информации стороны определят соглашением, согласованным с Банком России.

Новелла направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ был внесен правительством в мае 2025 года и принят Госдумой 9 декабря 2025 года во втором и третьем чтениях.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.