Стартовал приём заявок на второй сезон «Росмолодёжь.Гранты»

Стартовал приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Участвовать могут граждане России и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В конкурсе предусмотрено 18 номинаций: от организации занятости и развития малых территорий до добровольчества, сохранения исторической памяти, семейных ценностей, экологии, туризма, спорта, медиа и работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Участник может подать только одну заявку, содержащую один проект. Минимальный размер гранта — 5 тыс. рублей, максимальный — 1 млн рублей.