Крупнейший на юге России НПЗ приостановил работу из-за атаки беспилотников

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников приостановил работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

«По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Напомним, что завод является единственным НПЗ в Ростовской области и крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России, расположен в 100 км от Ростова-на-Дону, производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Его полная мощность — 5,6 млн тонн.