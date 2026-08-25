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Крупнейший на юге России НПЗ приостановил работу из-за атаки беспилотников

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников приостановил работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

«По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Напомним, что завод является единственным НПЗ в Ростовской области и крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России, расположен в 100 км от Ростова-на-Дону, производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Его полная мощность — 5,6 млн тонн.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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