Выдачи рыночной ипотеки в июле выросли в два раза год к году

В июле 2026 года банки выдали 86 тыс. ипотечных кредитов на 366 млрд рублей, что ниже июньских показателей, но соответствует уровню марта-мая, сообщили в ДОМ.РФ. Выдачи по рыночным программам остались на уровне июня и выросли в 2 раза по количеству и в 2,6 раза по объёму по сравнению с прошлым годом.

В сегменте новостроек соотношение распроданности и стройготовности снизилось до 69% против 73% на начало года, срок продажи непроданного строящегося жилья вырос до 3,2 года.

Во вводе жилья второй месяц подряд фиксируется положительная годовая динамика: в июле введено 7,9 млн м² жилья — на 6% больше, чем годом ранее, рост обеспечивает сегмент МКД (+23% г/г).

В июле новостройки подорожали на 0,6%, за семь месяцев — на 4,3%, в реальном выражении цены снизились на 0,4%. С начала года однокомнатные квартиры выросли в цене на 4,5%, двухкомнатные — на 4,3%, трёхкомнатные — на 3,4%. Это продолжает долгосрочную тенденцию: с 2022 года «однушки» подорожали на 69%, «двушки» — на 63%, «трёшки» — на 55%.

«После значительного превышения инфляции над ростом цен во втором полугодии 2025-го, в текущем году темп удорожания новостроек немного уступает инфляции — в реальном выражении стоимость квартир на первичном рынке снизилась за 7 месяцев 2026 года на 0,4%», — резюмируют эксперты.

Ранее стало известно, что банки начали урезать скидки и вводить надбавки по рыночным ипотечным программам. С начала июля средние ставки по рыночной ипотеке держатся на уровне 18,7–18,74% для новостроек и 18,67–18,71% для готового жилья. Эксперты связывают это с замедлением снижения ключевой ставки и ростом стоимости фондирования банков.