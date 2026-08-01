«Шок для застройщиков»: как новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске

С 4 августа, в рамках новой редакции Водного кодекса РФ, введены жесткие ограничения на строительство в зонах затопления и подтопления. Запрещено не только возводить объекты, но и выделять земельные участки под них. Для Иркутска — города, чья идентичность неразрывно связана с водой (от зарождения на слиянии Иркута и Ангары до появления плотины ГЭС и Иркутского водохранилища), — эта норма становится серьезным вызовом.

«Несмотря на то что данный законопроект обсуждался более 10 лет, его вступление в силу в текущей редакции 4 августа стало шоком для застройщиков», — отмечает генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова.

Главные причины кризиса — отсутствие переходного периода и промежуточных регламентирующих актов для объектов, по которым уже получены разрешения на строительство.

«Хотя объекты ГК "ДомСтрой" не попадают под это ограничение, поэтому наши дольщики могут не беспокоиться о судьбе приобретённых квартир. Однако нововведение затронуло множество жилых комплексов в Иркутске, и перспективы решения сложившейся ситуации пока остаются неясными», — добавляет она.

Строительная отрасль региона и без того работает в условиях постоянного давления и специфических региональных ограничений: высотность, плотность застройки, сейсмика.

Несколько лет назад введение приаэродромной зоны уже парализовало многие проекты; на решение проблемы ушло около двух лет. Сегодня отрасль вновь столкнулась с запретом.

«Безусловно, следовало предусмотреть переходный период, разработать дорожную карту и разрешить строительство в таких зонах при соблюдении специальных мероприятий и инженерных решений — как это делают в развитых странах. Достаточно вспомнить города, построенные на реках: Бангкок, Шанхай, Амстердам. Они возникли и развивались благодаря инженерной мысли; почему мы не можем поступать так же? Можем, но вместо этого получаем полный запрет на развитие», – подчеркивает Татьяна Красноштанова.

Если выход из ситуации не будет найден, последствия будут катастрофическими: объекты на кредитные средства не введут в эксплуатацию, дольщики останутся без жилья, а банки столкнутся с невозвратом средств.

С 4 августа 2026 года вступивший в силу Федеральный закон №301-ФЗ устанавливает в статье 67.1 Водного кодекса РФ полный запрет на строительство любых объектов капитального строительства, включая индивидуальные жилые и садовые дома, в границах зон затопления и подтопления, допуская возведение лишь сооружений инженерной защиты, которые теперь служат основанием для прекращения самой зоны; при этом перед приобретением участка или началом работ наличие таких зон необходимо проверять по ЕГРН и НСПД, прямого запрета на размещение строений вне границ зоны нет, а нововведения не имеют обратной силы и не затрагивают ранее построенные объекты.