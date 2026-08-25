День Байкала отпразднуют в Иркутске

В Иркутске на острове Юность в амфитеатре «Ракушка» 6 сентября состоится праздник, посвященный Дню Байкала. Вход на мероприятие свободный, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Есть в сердце Сибири место невероятной силы и красоты – наш батюшка Байкал. В его честь мы устраиваем большой праздник! Приходите на концерт, чтобы почувствовать дыхание великого озера через музыку и творчество. Это будет не просто выступление, а настоящее признание в любви нашему общему сокровищу», – отмечают организаторы.

Для гостей выступят творческие коллективы Иркутска. Все желающие смогут проверить свои знания о великом озере, ответив на вопросы онлайн-викторины.

Начало мероприятия в 13:00.