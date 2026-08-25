Трамвайные пути на Ленина в Иркутске обновляют впервые за 30 лет: работы готовы на 70%

В Иркутске впервые за 30 лет ведут капитальный ремонт трамвайных путей на улице Ленина. Готовность объекта составляет 70%. Ремонт проводится в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать дополнительных заторов в часы пик, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчики выполнили полную замену основания под рельсами: вместо грунта отсыпано скальное основание из щебня фракции 40-70 мм, уложены новые шпалы и рельсы, проведена обратная засыпка. В ночь с 24 на 25 августа выполнили регулировку рельсов.

Затем запланирована укладка нижнего слоя асфальтобетона на трамвайных путях. После специалисты приступят к устройству верхнего слоя.

Также в планах – ремонт колодцев и решеток ливневой канализации. Завершение всех работ позволит восстановить полноценное движение трамваев по одному из ключевых участков города.

Помимо этого, на улице Ленина перекладывают тротуарную плитку: разбитые элементы заменят на новые, чтобы пешеходная зона стала безопасной и аккуратной.