Одиннадцать мест с опасной водой выявили в Иркутской области

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования воды в Иркутской области. Установлено несоответствие по микробиологическим показателям в ряде мест.
Небезопасная воды выявлена в следующих точках:
- река Еловка, в районе ТЭЦ-10, Ангарский городской округ
- река Еловка, в районе водно-спортивного комплекса, Ангарский городской округ
- Братское водохранилище, Балаганский район, с.Бирит
- река Лена (неорганизованное рекреационное место водопользования), г. Усть-Кут
- озеро ПМК, Чунский район, п. Лесогорск
- река Зермакан, п. Чунский
- река Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский район
- река Олха, за домом отдыха «Голубые Ели», Шелеховский район
- река Ушаковка, г.Иркутск
- река Ангара, в районе спорт-парк «Поляна», г.Иркутск
- река Ангара, залив о.Юность, г.Иркутск.
Несоответствие качеству является фактором риска для здоровья населения.