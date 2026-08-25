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Одиннадцать мест с опасной водой выявили в Иркутской области

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования воды в Иркутской области. Установлено несоответствие по микробиологическим показателям в ряде мест.

Небезопасная воды выявлена в следующих точках:

  • река Еловка, в районе ТЭЦ-10, Ангарский городской округ
  • река Еловка, в районе водно-спортивного комплекса, Ангарский городской округ
  • Братское водохранилище, Балаганский район,  с.Бирит
  • река Лена (неорганизованное рекреационное место водопользования), г. Усть-Кут
  • озеро ПМК, Чунский район, п. Лесогорск
  • река Зермакан, п. Чунский
  • река Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский район
  • река Олха, за домом отдыха «Голубые Ели», Шелеховский район
  • река Ушаковка, г.Иркутск
  • река Ангара, в районе спорт-парк «Поляна», г.Иркутск
  • река Ангара, залив о.Юность, г.Иркутск.

Несоответствие качеству является фактором риска для здоровья населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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