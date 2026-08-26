Почему операторы связи стали «первопроходцами» оплаты в цифровых рублях?

МТС, МегаФон и Т2 заявили о готовности с 1 сентября принимать оплату за свои услуги в цифровых рублях. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, ранее об этом сообщал Ростелеком.

«Операторам связи это позволит существенно сократить издержки на эквайринг. В свою очередь, будущий интерес абонентов к такому способу расчетов может зависеть от темпов освоения платежей цифровыми рублями в целом и преимуществ перед безналичными переводами, в том числе удобства сервиса оплаты», — поясняет эксперт.

По оценкам Мильчаковой, в начальный период обращения цифрового рубля (с сентября 2026 года по 2028-й) его доля в общем объеме платежей за связь достигнет 10–15%. Темпы распространения технологии будут обусловлены упомянутым удобством технической реализации, интенсивностью маркетингового продвижения со стороны операторов через бонусы, кэшбек или подарки, а также совокупными преимуществами цифрового рубля относительно других платежных инструментов.

«К примеру, возможность проводить транзакции без доступа к интернету станет весомым конкурентным достоинством по сравнению с традиционными безналичными расчетами», — считает аналитик.

Выгода для операторов связи очевидна: использование цифрового рубля способно уменьшить их затраты на эквайринг в 5–8 раз. Если стандартная эквайринговая комиссия достигает 1,5–2,5%, то при расчетах цифровыми рублями она не превысит 0,3% и будет ограничена суммой в 1500 рублей за одну операцию.

«Таким образом, для операторов такой формат платежей окажется экономически привлекательным. Ключевым сдерживающим фактором остается скорость привыкания россиян — в первую очередь представителей старшего поколения — к новой платежной форме», — уточняет Мильчакова.

Тем не менее на этом событии обыкновенные акции Ростелекома выросли во вторник на 2,53%, акции МТС, которая также представила сильные результаты по МСФО, подорожали на 2%.