Вернется ли российский рынок к росту в сентябре?

Рублевый индекс Мосбиржи завершал торги 25 августа ростом на 3,15%, до 2136 пунктов, восстанавливаясь после обвала накануне, вызванного обрушением акций Озона после нескольких атак БПЛА на его логистические мощности. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, разворот котировок вверх связан с тем, что по-настоящему инвесторов волнуют не столько последствия таких атак для экономики или отдельной публичной компании, сколько возможность возвращения России к переговорному процессу по Украине.

«Надежды на это связаны с визитами в Москву высокопоставленного дипломата из Ватикана и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Рынок увидел в этом сигналы о взаимных поисках Россией и Западом дипломатических путей разрешения конфликта», — поясняет эксперт.

По мнению Мильчаковой, рост на таких ожиданиях выглядит чрезмерно эмоциональным (впрочем, эмоциями во многом объясняется и обвал 24 августа), так как вряд ли от этих визитов можно ожидать прорывных решений и реальных подвижек в прекращении конфликта и восстановления нормальных отношений РФ и западных стран, не говоря уже о смягчении антироссийских санкций. Таким образом, наблюдаемое восстановление рынка акций может вновь смениться коррекцией.

«Однако с фундаментальной точки зрения российские голубые фишки заметно перепроданы. При улучшении геополитического новостного фона для России это создает хорошую основу для устойчивого разворота тренда вверх», — считает аналитик.

Панические распродажи отдельных бумаг 24 августа так и не смогли увести индекс Мосбиржи ниже 2000 пунктов. Это сигнализирует о наличии сильной поддержки для бенчмарка в диапазоне 1900–2100.

«В среднесрочной перспективе движения на рынках будет определять и решение Банка России по ключевой ставке по итогам заседания 11 сентября. Продолжение смягчения монетарных условий и отсутствие жестких сигналов от регулятора будет способствовать оптимизму на рынке акций. Рост поддержат и ожидания дивидендов за первое полугодие», — сообщает Мильчакова.

С технической точки зрения для возвращения к росту необходимо, чтобы индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше 2200–2250 пунктов. При позитивном новостном фоне шанс на это появится в сентябре.

«При нынешней волатильности и неопределенности разумно занять выжидательную позицию, держа средства в акциях эмитентов с надежной дивидендной историей, среди которых Сбер, Т‑Технологии, ДОМ.РФ», — советует аналитик.

«Наш прогноз по индексу Мосбиржи на конец августа — первую половину сентября: диапазон 2000–2250 пунктов», — заключает Наталья Мильчакова.