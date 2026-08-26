Люди сами провоцируют медведей: озвучена причина активности хищников в Иркутской области

В Приангарье замечено повышение активности медведей – хищники все чаще выходят в населенные пункты. С чем это связано, и стоит ли беспокоиться, во время пресс-конференции журналистам рассказал руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко.

«Мы говорим, что высокая численность медведя, и поэтому частые случаи нападения. Но частые случаи нападения медведя не от высокой численности, а от индивидуального поведения каждой особи. И здесь есть определенная провокация», – отметил спикер.

Он пояснил, что в населенных пунктах люди нередко складируют мусор, который приманивает хищников: они регулярно начинают посещать такие зоны в поисках пропитания. Чтобы подобных ситуаций не было, жителям рекомендуют не формировать свалки с пищевыми отходами.

На сегодня в Иркутской области, согласно официальным данным, 22388 особей – это больше предельного норматива на 4 тысячи: должно быть порядка 18 тысяч медведей. При этом в учете численности могут быть погрешности, отметил эксперт. Он подчеркнул, что количество зверей определяется явной визуализацией их в среде обитания. В настоящее время подобное не замечается.

По Иркутской области лимит на добычу медведя в год составляет 4 тысячи особей, но показатели не достигаются: охотники отстреливают лишь 1 тысячу, или меньше 30%. Спикер сообщил, что данный показатель тоже свидетельствует о том, что численность медведя на самом деле гораздо ниже, чем в официальных данных, потому поводов для беспокойства сейчас нет.