Топливный союз просит продлить запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ после 1 сентября

Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей, срок которого истекает в этот день, сообщает газета «Коммерсантъ». В обращении отмечается, что благодаря эмбарго дизель в рознице продаётся практически бесперебойно, однако доступность для независимых АЗС ограничена.

В письме говорится, что большая часть партий, приобретённых на бирже, не отгружается, а оптовая цена топлива существенно превышает биржевые индикаторы, что указывает на превышение спроса над предложением даже при закрытом экспорте.

«Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — подчёркивается в письме.

В Минэнерго заявили, что вопрос прорабатывается, решение будет принято в ближайшее время, приоритет — полное обеспечение внутренних потребностей, включая сельхозпроизводителей. «Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса», — добавили в ведомстве.

Напомним, что запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ был введён 8 июля. Ранее правительство сообщало, что с 1 сентября экспорт для НПЗ может быть разрешён, для остальных участников эмбарго сохраняется до 31 января 2027 года.