ИИ назвали двигателем роста мировой экономики: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ИИ назвали двигателем роста мировой экономики, эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России, отказ ЕС от газа из РФ сравнили с энергетическим самоубийством, а в Иркутской области назвали настоящую причину повышенной активности медведей. Подробнее – в обзоре СИА.

Двигатель роста

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ИИ является двигателем роста экономики мира. «То, что начиналось как американский феномен в сфере ИИ, теперь становится двигателем роста для мировой экономики, поскольку другие страны наращивают строительство центров обработки данных и другой инфраструктуры», – сказала она.

Последствие отказа от газа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза. «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов», – отметил Дмитриев.

Умеренное удорожание

Цены на бензин в России продолжат расти умеренными темпами – по 1–2% в месяц вплоть до конца 2026 года. К такому выводу пришли аналитики «Б1». Наиболее вероятным сценарием эксперты называют «контролируемую стабилизацию». Его суть заключается в том, что даже при медленном ремонте заводов из-за сложностей с поставками запчастей государство сохранит рычаги влияния, что позволит избежать критических потрясений в топливном секторе.

Причина активности

Главный государственный охотничий инспектор Иркутской области Валентин Бороденко назвал причину повышения активности медведей в регионе. «Мы говорим, что высокая численность медведя, и поэтому частые случаи нападения. Но частые случаи нападения медведя не от высокой численности, а от индивидуального поведения каждой особи. И здесь есть определенная провокация», – отметил спикер, пояснив, что люди сами приманивают хищников в населенные пунктами отходами, которые в них складируют.

Опасная вода

В Иркутской области выявили одиннадцать локаций с опасной водой – в них установлено несоответствие по микробиологическим показателям. В список вошли участки рек Еловка, Лена, Зермакан, Олха, Ушаковка, Ангара, Братского водохранилища, озера ПМК. Несоответствие качеству является фактором риска для здоровья населения.