Примсоцбанк запускает сервис подписка «Кэш+»

С 1 сентября Примсоцбанк запускает новый сервис — подписка «Кэш+». Это ключ к максимальным преимуществам обновленной программы лояльности.

Как это работает

Подписка расширяет стандартные условия программы лояльности. За фиксированную плату вы получаете:

Увеличенный лимит кешбэка

Базовая программа лояльности устанавливает месячный лимит на выплату кешбэка. С подпиской «Кэш+» этот лимит повышается:

с 2 500 ₽ до 5 000 ₽ по всем картам ( за исключением п.2 и п.3); с 5 000 ₽ до 7 000 ₽ по картам ТП «Персона» и ТП «Премиум плюс Зарплатный»; с 10 000 ₽ до 15 000 ₽ по картам ТП «Персона Мир Supreme» и ТП «Мир Supreme-Зарплатный».

Это означает, что вы сможете возвращать больше средств с покупок в категориях с повышенным кешбэком.

Дополнительную категорию каждый месяц

К стандартным категориям программы лояльности добавляется ещё одна — на ваш выбор. Вы сможете самостоятельно определить, где тратите больше всего, и получать кешбэк именно в этой категории.

Условия подключения

Стоимость: 299 рублей в месяц.

Подключение: в персональном кабинете лояльности личного кабинета в приложении или интернет-банке.

Для кого эта подписка

Подписка «Кэш+» подойдёт клиентам, которые активно пользуются картой в течение месяца и хотят увеличить возврат с покупок. Если ваши ежемесячные траты приближаются к лимитам базовой программы лояльности, подписка позволит получать больше кешбэка без изменения привычного образа жизни.

Как подключить сервис

Войдите в приложение или интернет-банк Примсоцбанка – «Персональный кабинет лояльности» – «Моя подписка «Кэш+» – «Подключить».

Оформите подписку «Кэш+» и получите максимум от Программы лояльности Примсоцбанка!

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