Примсоцбанк запускает сервис подписка «Кэш+»

С 1 сентября Примсоцбанк запускает новый сервис — подписка «Кэш+». Это ключ к максимальным преимуществам обновленной программы лояльности.
Как это работает
Подписка расширяет стандартные условия программы лояльности. За фиксированную плату вы получаете:
- Увеличенный лимит кешбэка
Базовая программа лояльности устанавливает месячный лимит на выплату кешбэка. С подпиской «Кэш+» этот лимит повышается:
- с 2 500 ₽ до 5 000 ₽ по всем картам ( за исключением п.2 и п.3);
- с 5 000 ₽ до 7 000 ₽ по картам ТП «Персона» и ТП «Премиум плюс Зарплатный»;
- с 10 000 ₽ до 15 000 ₽ по картам ТП «Персона Мир Supreme» и ТП «Мир Supreme-Зарплатный».
Это означает, что вы сможете возвращать больше средств с покупок в категориях с повышенным кешбэком.
- Дополнительную категорию каждый месяц
К стандартным категориям программы лояльности добавляется ещё одна — на ваш выбор. Вы сможете самостоятельно определить, где тратите больше всего, и получать кешбэк именно в этой категории.
Условия подключения
- Стоимость: 299 рублей в месяц.
- Подключение: в персональном кабинете лояльности личного кабинета в приложении или интернет-банке.
Для кого эта подписка
Подписка «Кэш+» подойдёт клиентам, которые активно пользуются картой в течение месяца и хотят увеличить возврат с покупок. Если ваши ежемесячные траты приближаются к лимитам базовой программы лояльности, подписка позволит получать больше кешбэка без изменения привычного образа жизни.
Как подключить сервис
Войдите в приложение или интернет-банк Примсоцбанка – «Персональный кабинет лояльности» – «Моя подписка «Кэш+» – «Подключить».
Оформите подписку «Кэш+» и получите максимум от Программы лояльности Примсоцбанка!