Опубликован список домов Иркутской области с проблемными общедомовыми счетчиками

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» обновили список многоквартирных домов, где не работают общедомовые приборы учёта. На сегодня в перечне — более 500 адресов, больше всего в Иркутске (211 домов), Ангарске (175) и Братске (65). Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте компании. Если нашли дом в этом списке — требуйте пояснений от своей управляющей компании. Они обязаны предоставлять информацию о состоянии внутридомовых систем жителям.

Общедомовой прибор учёта (ОДПУ) — это счётчик, который фиксирует, сколько всего ресурсов (электричества, горячей и холодной воды, тепла) израсходовал весь дом. На основе его показаний рассчитывается плата за общедомовые нужды (ОДН) — то, что тратится на освещение подъездов, подвалов и чердаков, работу лифтов, полив газонов и другие общие нужды.

Как рассчитывается ОДН для каждой квартиры? Из показаний ОДПУ вычитается расход всех квартир и нежилых помещений (магазинов, офисов) в доме. Оставшаяся сумма — это и есть ОДН. Она распределяется между всеми жильцами пропорционально площади их квартир. Чем больше метраж — тем больше доля в общих расходах.

Почему данные могут не поступать?

Основные причины:

Неисправность самого прибора учета. У него истёк межповерочный интервал (каждые несколько лет прибор нужно проверять на точность). Человеческий фактор: управляющая компания (УК) не передаёт показания вовремя.

Если актуальные показания ОДПУ не поступают, начисления за ОДН производятся не по факту, а по нормативам. Нормативы — это усреднённые значения, которые часто не отражают реальное потребление и могут оказаться выше, чем фактический расход. В результате в квитанциях жильцов появляются повышенные суммы.

Что делать жильцам?

Проверить свой дом в обновлённом списке.

Обратитесь в УК. Запросите информацию о состоянии ОДПУ: дата последней поверки, планы на ремонт сетей.

Передавайте показания своих счетчиков вовремя. Задержки в этом тоже влияют на итоговый расчет.

Высокие общедомовые расходы часто возникают из-за старых сетей (утечки) и той же несвоевременной передачи данных. Ремонт внутридомовых коммуникаций, установка индивидуальных приборов учёта и дисциплина в передаче показаний помогают уменьшить сумму в графе «Общедомовые нужды».

Особую актуальность этот вопрос приобретает в преддверии холодов. Пока не начался отопительный сезон, у жителей есть время исправить ситуацию с приборами учета и настроить работу УК. Отопительный сезон предполагает максимальную нагрузку на сети, и если до начала зимы не отладить учет тепла и горячей воды, повышенные счета в квитанциях гарантированы. Исправление этих ошибок поможет сохранить бюджет и комфорт семьи в зимние месяцы.