БПЛА атаковали склад Wildberries в Тамбовской области

26 августа в результате атаки беспилотников на Тамбовскую область повреждён логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе RWB.

«Из-за атаки БПЛА на Тамбовскую область получил повреждения логистический объект компании в этом регионе, возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», – говорится в сообщении.

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием новых поставок товаров не осуществлялся.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.